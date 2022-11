Uma mulher de 70 anos tirou a sorte grande duas vezes na loteria de Delaware (EUA), em menos de uma semana, no que classificou como um momento de “absoluta insanidade”.

A mulher, que prefere permanecer anônima, começou sua maré de sorte ao ser premiada com US$ 100 mil em uma raspadinha. Na volta de se apresentar para retirar o valor, ela resolveu comprar outros três bilhetes de raspadinha. Para sua surpresa, ela conquistou um valor ainda maior, com o prêmio máximo deste jogo.

A segunda bolada foi de US$ 300 mil, que em reais significaria virar milionária: R$ 1,55 milhão na cotação atual.

A primeira vitória foi em 20 de outubro. A segunda veio no dia 26.

Segundo o site oficial da loteria, a vencedora disse que esta “foi sua maior vitória desde que começou a jogar na loteria de Delaware, sete anos atrás”.

A senhora conta que a ideia de comprar os bilhetes adicionais ocorreu quando ela parou em um posto de gasolina, que vendia apostas de loteria.

A mulher informou que investirá a maior parte de seus prêmios em sua aposentadoria.