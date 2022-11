Anápolis deve ganhar três novos hospitais e uma UPA na região Norte

Anápolis deve ganhar dois novos hospitais, um centro de internações e uma nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O projeto está dentro do plano de investimentos da cidade, que teve ser lançado entre os dias 25 e 28 de novembro.

Ao Portal 6, o chefe do Executivo municipal, Roberto Naves (PP), explicou que, das novas unidades hospitalares, uma delas será exclusiva para mulheres e outra para idosos.

Também há previsão de construção de uma nova UPA no Norte da cidade. A ideia, segundo o prefeito, é trazer mais comodidade para os moradores da região, uma vez que a outra unidade com este perfil fica na Vila Esperança, no extremo sul de Anápolis.

Segundo Roberto, há um estudo para que a edificação seja feita em uma área ao lado da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Parque Iracema. O Hospital Municipal Alfredo Abrahão fica nas proximidades, mas funciona de portas fechadas, com foco em cirurgias eletivas.

“Não vamos mexer no fluxo que está dando certo e sim melhorar a comodidade das pessoas tendo mais unidades de saúde para poder diminuir o tempo de espera”, explicou o prefeito, justificando que o novo Hospital Municipal irá manter o formato de funcionamento.

Também está prevista a construção de um hospital do idoso preparado para receber internações de longa permanência e uma outra unidade para atender as necessidades da mulher.

Outra obra que entra no pacote será um centro de internações com leitos, principalmente para pacientes recém operados.

“Hoje o Alfredo Abrahão só não produz mais cirurgias por dia porque não tem leito para os pacientes ficarem após a cirurgia. Então nós vamos ampliar o número de leitos com um centro de internação”, contou.

O prefeito explicou que os projetos já estão em fase de conclusão. A previsão é que eles fiquem prontos no mês de janeiro para que se inicie o processo de licitação e, em seguida, que as obras comecem.