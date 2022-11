Camisa da seleção brasileira esgota em Goiânia; saiba quando chegam novas remessas

Faltando pouco mais de dez dias para a Copa do Mundo, as camisas oficiais da seleção brasileira seguem em falta nas lojas de artigos esportivos de Goiânia. O movimento, já previsto pelos lojistas, se deve tanto ao crescimento na demanda quanto à lentidão de repasse das novas remessas por parte da responsável pelo produto – a Nike.

Até a tarde desta terça-feira (08), apenas na Centauro ainda possuía peças do uniforme disponíveis para venda. Os itens, no entanto, eram escassos e somente em tamanhos infantis. A previsão é que um novo carregamento chegue à loja na próxima semana.

Segundo representante comercial da Centauro, a busca pelas oficiais explodiu conforme a proximidade do início dos jogos – até o uniforme azul, a popular ‘camisa dois’ da seleção, está esgotando tão logo chega às prateleiras.

O encaminhamento dos itens deve ser normalizado ainda neste mês. Os valores, todavia, ainda são incertos. Isso porque, desde o lançamento, as camisas saltaram de R$ 349,99 para R$ 699 nas unidades do estabelecimento.

Na Flávios, que segue sem peças disponíveis desde o início de novembro, a expectativa é que as peças cheguem até o fim do mês. Tanto o uniforme amarelo quanto o azul se esgotaram nos primeiros dias que chegaram ao estoque e a situação é a mesma em todas as unidades da rede na capital.

O restante das lojas do segmento em Goiânia continua a ver navios. É o caso da Arena Esportes e a Areião Esportes, que fizeram inúmeras solicitações à Nike, mas nunca receberam o produto.