Concurso público do Governo de Goiás tem vagas em diversas áreas; veja a lista de cargos

O Governo de Goiás está com concurso público para trabalhar na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD).

São 98 vagas para diversas áreas e as inscrições serão abertas às 10h da manhã do dia 29 de novembro, pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), banca responsável pelo certame.

Os cargos disponíveis são para as funções de Técnico Ambiental e Analista Ambiental.

Para a última, as chances ofertadas são para as áreas de Agronomia, Biologia/Ecologia, Ciências Sociais/Sociologia, Direito, Engenharia Ambiental e Sanitária, Civil, Florestal, Química e de Minas

Além dessas, há oportunidades para Analistas Ambientais em Geografia, Geologia, Geoprocessamento/Cartografia, Gestão Ambiental e Medicina Veterinária.

O certame é de nível técnico e superior. A carga horária semanal é de 40h e o salário varia entre R$ 4.020,09 a R$ 5.576,26.

Para ler o edital completo, clique aqui.