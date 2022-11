Conheça o cantinho de Goiás que atrai viajantes que buscam de descanso a diversão

No Noroeste goiano, um dos maiores cartões postais do estado atrai milhares de turistas todos os anos. O Lago da Usina de Serra da Mesa, o maior do Brasil em volume de água, é uma boa opção para quem quer descansar, conversar fiado e ter contato com as belezas naturais do cerrado.

A beleza começa já na estrada: os chapadões que rodeiam a Serra da Mesa começam a aparecer conforme o turista se aproxima da região, em meio à rodovia. Além da exuberância do lago, que tem uma extensão de 1.784 km, o viajante poderá conhecer grutas e cachoeiras próximas.

O Serra da Mesa chega a seis cidades goianas, mas Niquelândia e Uruaçu são as duas que centralizam o turismo de Serra da Mesa, por apresentarem melhor infraestrutura. Com o movimento, a oferta de restaurantes e serviços é diversa.

Os turistas da região vêm principalmente de Goiânia e Brasília, e a maioria aproveita o fim de semana e os feriados prolongados para a viagem. Para o período de carnaval, que é de alta temporada, algumas pousadas locais já começam o ano com reservas esgotadas.

Além da pescaria, que já é tradição no lago Serra da Mesa, os viajantes passeiam de lanchas, jet skis e canoas. Uma das dicas é visitar a Cachoeira da Serra Negra, com uma cascata que cai direto no lago. Para chegar, é preciso contratar um piloteiro, guia que conduz as embarcações.

A 08 km do centro de Uruaçu, existe a praia Generosa, à beira do lago. O lugar é ideal para quem procura agitação e grandes eventos. Outro passeio é conhecer as grutas da Lapa e da Pingueira, próximas à Rodovia da Sé. Com tantas paisagens, vai ser difícil não voltar com um álbum cheio de fotos e a cabeça descansada do dia a dia na cidade.