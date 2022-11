Conheça os goianos que foram selecionados para apitar a Copa do Mundo no Qatar

Na segunda-feira (07), Tite divulgou a lista com os 26 convocados para a Copa do Mundo do Qatar. Como esperado, nenhum goiano foi convocado para integrar a Seleção Brasileira dentro das quatro linhas.

No entanto, dois goianos irão representar o estado no principal torneio de futebol de seleções no mundo. O árbitro Wilton Pereira Sampaio e o assistente Bruno Pires.

Na Copa do Mundo pela segunda vez, Wilton Pereira Sampaio estará pela primeira vez em campo. Natural de Teresina de Goiás, o juiz de 40 anos esteve na Rússia, mas na ocasião foi escalado como árbitro de vídeo.

Professor de Educação Física, Wilton é um dos principais nomes da arbitragem no país. Em 2022, ele apitou jogos importantes no futebol brasileiro, como a segunda partida da final da Copa do Brasil, entre Flamengo e Corinthians.

Outra partida de grande importância apitada por ele foi confronto entre Ituano e Vasco, válido pela última rodada da Série B e que sacramentou o acesso da equipe carioca para a Série A.

Durante o ciclo para a Copa do Mundo do Qatar, iniciado em 2020, Wilton Pereira Sampaio apitou diversos jogos envolvendo seleções do continente.

Bandeirinha há 12 anos, Bruno tem 37 anos e faz parte dos quadros da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da FIFA, entidade que regula o futebol ao redor do mundo.

Além de auxiliar, o assistente é professor concursado da Secretaria Municipal de Educação (SME) e há 14 anos dá aulas de Educação Física para os alunos da rede municipal.

Bruno contou sobre a responsabilidade de estar representando várias pessoas e a categoria da arbitragem do país.

“A felicidade é grande quando vem a convocação, mas a responsabilidade também é muito grande. A gente representa a família, os amigos, a arbitragem não só goiana, mas a brasileira. Lá não será o Bruno a apitar, mas sim a arbitragem brasileira”, disse Bruno.

Apesar da responsabilidade, o bandeirinha diz que a convocação para a Copa do Mundo é a realização de um sonho.

“Mas aliado a isso, é um sonho, o ápice da carreira de quem trabalha com futebol. O sonho é participar da Copa do Mundo, o maior evento esportivo do planeta”.