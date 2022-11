Para quem está querendo conquistar uma mulher, saiba que o meio online pode servir para dar um ‘empurrãozinho’ nisso. Isso porque existem alguns tipos de mensagem no WhatsApp que fazem elas esboçarem um belo sorriso.

Ao enviar uma dessas opções, você pode chamar a atenção daquela pretendente almejada e, enfim, conquistar o coração dela.

Então, pegue papel e caneta e anote as dicas preparadas pelo Portal 6.

São esses os 6 tipos de mensagem no WhatsApp que fazem toda mulher dar um sorriso

1. Sonhei com você hoje

Saber que o outro pensou em você ao ponto de até sonhar contigo é algo que toda mulher gosta de saber. Mensagens desse tipo podem alegrar o dia dela e fazê-la gostar ainda mais de você.

2. Não paro de pensar em você

Que mulher que não acha uma fofura receber algo deste tipo, não é mesmo? Para elas, isso só mostra o quanto você significa para o outro e que o sentimento dele pode ser algo forte.

3. Você é linda

Não importa a hora do dia ou o momento. Receber um elogia da pessoa almejada – vulgo crush – anima a mulher a qualquer hora do dia.

Por isso, não tenha medo de elogiá-la quantas vezes quiser, especialmente de linda.

4. Quero te levar para jantar

Toda mulher adora receber um convite para jantar. Pode parecer algo simplicista, mas chama-la para sair é algo que vai fazê-la abrir um sorriso na hora.

Não tenha medo da resposta, pois as chances de receber um sim são bem altas.

5. Estou sentindo a sua falta

Um dos tipos de mensagem no WhatsApp que faz toda mulher abrir um sorriso é, sem dúvida, esta.

Além de ficar feliz com você, ela poderá passar a te ver com outros olhos – se essa for a sua intenção.

6. Vi algo e lembrei de você

Por fim, saber que alguém encontrou um objeto que lembra você é algo que todo mundo gosta de receber, especialmente as mulheres.

Então, fica a dica!

