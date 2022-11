Como ficam as aulas na rede municipal de educação de Anápolis nos dias de jogos do Brasil

As escolas da Rede Municipal de Ensino de Anápolis já começaram a planejar formas de adequar os horários das aulas com os dos jogos da seleção brasileira. As classes do período vespertino serão afetadas pelas partidas.

Ao Portal 6, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) anunciou que está se adequando para poder liberar os alunos e funcionários para poderem assistir à seleção, mas sem que haja um prejuízo ao ensino.

Deste modo, a pasta informou que nos dias em que o Brasil for entrar em campo às 16h, nos dias 24 de novembro e 02 de dezembro, os estudantes serão dispensados às 15h.

Por outro lado, quando os jogos da seleção forem às 13h, o que acontecerá no dia 28 de novembro, aí não haverá aulas no turno vespertino.

A Semed garante que os alunos não terão o ensino impactado, uma vez que haverá reposição do conteúdo perdido por meio do Programa Educa Anápolis, plataforma de ensino virtual.

A pasta ainda ressalta que “todas as medidas e orientações serão divulgadas nos próximos dias por meio de uma portaria da secretaria a ser publicada no Diário Oficial do Município”.