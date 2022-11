Forte chuva deste sábado (12) causa alagamentos em Anápolis

A chuva forte que cai em Anápolis neste sábado (12) deixou ruas e avenidas de Anápolis alagadas outra vez. Internautas do Portal 6 registraram um ponto de alagamento na Avenida Brasil Norte, próximo à UniEVANGÉLICA.

No vídeo, é possível observar que os carros reduzem a velocidade e até param para evitar se aventurar na enxurrada que toma a pista.

Também há relatos de muita água acumulada em vias da região Central da cidade, onde comumente há enchentes do Córrego das Antas.

Numa das mais recentes, em outubro, três pessoas morreram depois do carro que eles estavam ser levado pela força da água e cair no canal. O corpo do motorista foi achado cerca de 5 km do local onde o veículo parou.

Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), o fim de semana deve ser de chuva em Anápolis. Para este sábado, os termômetros não devem passar dos 25ºC. No domingo (13), mantém-se o tempo chuvoso, com máxima de 27ºC.