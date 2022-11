Maromba de academia desafia pedreiro e vídeo que mostra quem tem mais força viraliza

Uma série de desafios inesperados para medir a força entre um jovem maromba de academia e um pedreiro viralizou no TikTok após terminar com um resultado imprevisível.

Nos três testes que surpreenderam milhares de pessoas nas redes sociais, os participantes tiveram que demonstrar toda a força e resistência, tanto nos braços como nas pernas.

Logo no primeiro, o pedreiro já provou toda a força que possui e deixou o jovem fitness no chinelo ao acertar um saco de pancadas e atingir mais de 7 mil pontos, enquanto o concorrente conquistou apenas um pouco mais do que 3 mil.

Em seguida, os participantes foram para a segunda prova que consistia em carregar sacos de cimento, onde o profissional novamente se destacou carregando 100 quilos tranquilamente. Por outro lado, o rapaz novamente falhou, caindo por diversas vezes e não conseguindo cumprir a meta que havia sido imposta.

Mudando um pouco o cenário, os competidores foram para a academia para que pudessem agora comparar a força nas pernas, e no cenário mais favorável para o maromba.

No leg press, os dois tiveram que levantar 250 quilos só que desta vez, o pedreiro acabou precisando da ajuda de outras pessoas para conseguir completar o teste.

Mesmo assim, ao deixar clara toda a força que tem, o vídeo foi legendado como “não há ninguém mais forte que um pedreiro”.

Veja o vídeo: