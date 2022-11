É muito comum na correria da nossa rotina não darmos muita atenção para o momento de abastecer o carro, afinal, acabamos fazendo tudo muito no automático.

A questão é que ignorar alguns pequenos detalhes pode ser crucial para a sua segurança e saúde do seu veículo.

Motoristas devem seguir estes 6 passos na hora de abastecer o carro:

1. Desligar o motor

Começando nossa lista, muita gente não faz isso, mas desligar o motor é fundamental na hora de abastecer!

Isso porque, o combustível que entra no tanque é altamente inflamável, e o papel do motor é basicamente “queimar” esse combustível.

Por isso, manter o carro desligado é uma forma de minimizar possíveis explosões e incêndios no posto e no veículo.

2. Fique de olho na bomba

Atenção: sempre (sempre mesmo) verifique a bomba de combustível tanto antes como depois do abastecimento.

Isso porque é uma forma otimizada de você saber se seu medidor está funcionando de forma regular.

3. Dê atenção para a tampa do combustível

Muita gente costuma ignorar a tampa do combustível, mas a real é que ela precisa de muita atenção!

O que acontece é que com o passar do tempo, a borrachinha da tampa vai desgastar e isso faz com que impurezas entrem na gasolina.

Sendo assim, oideal é fazer a troca preventiva a cada dois anos deste item.

4. Não abasteça o tanque depois do desarme da bomba

Muita gente gosta de continuar abastecendo o carro mesmo após o desarme da bomba, o que parece ser inofensivo, na real é um perigo!

A bomba de combustível serve para não deixar o frentista e o cliente inalaram o gás benzeno, que é extremamente nocivo à saúde.

Com o desarme da bomba, essas pessoas ficam expostas a esse gás.

5. Jamais círculo com o carro na reserva

Se você acha que os problemas se limitam ao carro parar em uma avenida movimentada, você está bem enganado!

A real é que antes com o carro na reserva faz com que a bomba sugue resíduos que estão no fundo do tanque, mandando impurezas direto para o motor.

6. Abasteça em postos confiáveis

Por último e não menos importante, jamais abasteça em qualquer posto que encontrar na esquina!

Isso porque, algumas empresas agem de má fé, adulterando o combustível. Então, para prevenir tais problemas, prefira postos confiáveis.

