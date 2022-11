Pela primeira vez, mulheres casadas e mães podem participar do concurso Miss Anápolis Universo

Após um período de pausa causado pela pandemia da Covid-19, o concurso Miss Anápolis Universo 2023 voltará a acontecer com a presença do público e com uma novidade.

Com a mudança no regulamento internacional, pela primeira vez as mulheres casadas, mães e divorciadas poderão concorrer. A única exigência será a idade, que deve ser entre 18 e 28 anos.

Além da competição feminina, também será realizado a escolha do Mister Anápolis 2023. A idade necessária para os homens é de 18 a 35.

Os interessados em concorrer podem se inscrever até o dia 16 de novembro. Para isso, basta entrar em contato com a organização pelo número (62) 99377-5281.

O concurso, ainda sem data marcada, será realizado ainda neste ano no Teatro Municipal de Anápolis.