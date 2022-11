Apesar de muitas pessoas acharem que o arroz não é benéfico ao organismo, o alimento possui vários componentes que podem auxiliar no funcionamento do corpo humano. Além do arroz fazer bem para o coração o item consegue reforçar a imunidade pelas substâncias presente no mesmo.

Então, para desmitificar alguns itens, saiba alguns vantagens que o arroz pode trazer ao organismo humano.

Arroz faz bem para o coração e reforça a imunidade; veja 6 benefícios que você não sabia

1. Aumenta a energia

Por ser um carboidrato, a maior função do arroz é manter em alta o nível de energia no organismo. Apesar muita gente achar que isso poder engordar, o item ajuda a trazer energia ao cérebro e, assim, realizar as atividades diárias.

2.Reforça a imunidade

Você sabia que o arroz é fonte de fibras solúveis e insolúveis o que ajuda a manter o equilíbrio intestinal no organismo? Pois é.

Além disso, o alimento também é rico em minerais como zinco e selênio, que contribuem com o bom funcionamento do sistema imune.

3. Controla o colesterol ruim

As fibras presentes no arroz podem ajudar a controlar o colesterol ruim dentro do organismo humano. Dessa forma, elas consegue evitar que o colesterol consumido seja digerido no organismo de forma mais rápida.

4. Reduz o nível de açúcar no sangue

A presença do magnésio e das fibras presentes no alimento, o arroz consegue ajudar a diminuir os níveis de glicose presentes no sangue, 0 que pode diminuir as chances de desenvolvimento de diabetes tipo 2.

5. Auxilia no funcionamento do intestino

Novamente por conta das fibras, o consumo regular de arroz pode ajudar a manter o intestino em ordem e facilitar na eliminação de fez. Por isso, aproveite!

6. Previne doenças cardiovasculares

O lignana, composto presente no alimento, pode ajudar a prevenir no aparecimento de doenças cardiovasculares. A substância ajuda a reduzir a quantidade de de gordura no sangue e, de quebra, controla o nível da pressão arterial.

