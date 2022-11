Conheça a luxuosa fazenda de Leonardo, que é um verdadeiro tesouro escondido no interior de Goiás

Apaixonado pelo campo, o cantor Leonardo esconde um verdadeiro tesouro no interior de Goiás. Em Jussara, no Noroeste Goiano, está localizada a Fazenda Talismã, uma das principais propriedades do artista.

Com mais de 1.000 hectares, o local abriga uma moradia luxuosa, com quadra de vôlei, lago privativo, piscina, salão de jogos, capela e área para churrasqueira.

A propriedade é batizada em homenagem a um dos grandes hits da dupla que fazia com o irmão Leandro, morto em 1998, em decorrência de um câncer de pulmão.

A Talismã também possui um espaço para a criação de gado de raça nobre. A atividade agropecuária é uma das mais valorizadas na região.

De acordo com especialistas, a propriedade está avaliada em cerca de R$ 60 milhões.