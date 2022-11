Sonho de ser mãe vira pesadelo para mulher que gastou mais de R$ 500 mil para ter filho

Por mais que ser mãe fosse o grande sonho de Alice Mann, nome pelo qual a história ficou conhecida, ela acabou vendo esse momento que deveria ser especial se tornar um verdadeiro pesadelo após gastar mais de R$ 500 mil para ter filho.

A decisão da mulher foi tomada aos 35 anos, quando ela estava solteira e acreditou que talvez nunca tivesse a oportunidade de experimentar a maternidade.

Alice realizou a fertilização in vitro e conheceu uma pessoa especial, com quem engravidou, mas acabou perdendo o bebê. No entanto, sem desistir do grande desejo, aos 44 anos ela conseguiu engravidar novamente contando com o auxílio de uma doadora de óvulos.

Em uma entrevista que se tornou viral concedida para o portal Daily Mail, a nova mamãe revelou que assim que pegou o filho nos braços, foi tomada por uma sensação estranha e inesperada.

“Eu simplesmente não senti nada quando tive meu bebê no peito, não me emocionei tanto quanto pensei que ficaria e muito menos senti aquele amor avassalador de que as mulheres falam ”, revelou.

Antes de começar a chorar, Alice se lembrou de ter gastado mais de R$ 500 mil e lamenta não ter gostado de uma parte sequer da decisão tomada.

Mesmo se sentindo consumida pela culpa, ela afirma que “por muito tempo, tudo que eu queria na minha vida era poder ser mãe. Agora que meu sonho se tornou realidade, parecia um pesadelo completo do qual eu queria acordar e fugir para longe”.

A mulher revela que por conta do longo período em que não conseguir ser mãe, ela acabou se sentindo completamente despreparada para viver essa nova fase da vida. Além disso, relembra também que cada vez que tentou engravidar e não conseguiu a deixou com grandes feridas internas.

Porém, por fim ela relata que “após várias sessões de terapia e vendo como outras mães passaram pela mesma situação, consegui mudar a forma como me vejo. A vida é diferente daquela que deixamos. Não é pior, é apenas diferente ”.