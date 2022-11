Tomar refrigerante é um dos hábitos mais comuns em toda a população do planeta, apesar de ser uma bebida extremamente prejudicial à saúde.

Os açúcares encontrados no líquido gaseificado são grandes vilões, capazes de facilitar a aparição de diabetes tipo 2, que é uma das doenças que mais acometem os brasileiros.

Além disso, os altos níveis de sódio e outras substâncias artificiais atrapalham o bom andamento do organismo, apesar do sabor ser delicioso.

Vale ressaltar que, mesmo as versões sem açúcares, não há vantagens e valores nutricionais no refrigerante, e vale muito a pena conhecer os benefícios em suspender o consumo desse líquido. Veja!

É isso que acontece com seu corpo quando você para de tomar refrigerante:

1. Perda de peso

A bebida extremamente calórica, acompanhada de uma quantidade exacerbada de açúcares é extremamente prejudicial à saúde, contribuindo com o acúmulo de gorduras e ocasionando uma possível obesidade.

Com isso, diminuindo ou excluindo os refrigerantes do cardápio diário, as chances de emagrecer são bem maiores.

2. Redução de riscos de câncer

Considerando que o refrigerante possui em sua formulação sódio, corantes, acidulantes e demais aditivos químicos, especialmente bisfenol – A, que podem favorecer alterações metabólicas.

Essas modificações podem ser altamente propícias para a aparição de cânceres.

3. Redução de riscos de envelhecimento precoce

As substâncias ruins encontradas na bebida gaseificada envelhecem as células, retém líquidos e prejudica todo o sistema corporal.

Com isso, parar de beber refrigerante pode ser um ótimo mecanismo para rejuvenescer a pele.

4. Previne diabetes

Excluindo os altos índices de açúcares que a bebida possui do seu cardápio, com certeza as chances de adquirir a doença diminui bastante.

5. Afasta doenças cardíacas

O excesso de sódio nos refrigerantes aumentam o risco de doenças cardiovasculares, como o infarto. Reduzir o consumo de bebidas açucaradas ajuda a diminuir a pressão arterial.

