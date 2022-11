Um homem, de 31 anos, foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (14), em Quirinópolis, cidade da região Sudoeste de Goiás.

No momento do crime a vítima estava conversando com uma testemunha e o autor chegou em um carro perguntando por um nome.

O homem começou a correr quando percebeu que o motorista estava procurando por ele. Mesmo fugindo, o veículo o acompanhou efetuando disparos de arma de fogo.

Baleada, a vítima entrou no quintal de uma residência pedindo por socorro. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar os primeiros socorros.

O homem foi levado ao Hospital Municipal com perfurações no tórax, abdômen e nádegas. O caso é investigado pela Polícia Civil.