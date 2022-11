Médica anapolina é chamada para integrar a equipe de transição de Lula

A médica cardiologista Ludhmilla Abrahão Hajjar foi convidada para integrar a equipe de transição do governo Lula (PT) na área temática da saúde.

Nascida em Anápolis, ela é diretora diretora do Instituto do Coração, coordenadora de cardiologia no Hospital Vila Nova Star, professora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) e tem mais de 200 publicações científicas.

Segundo a jornalista Andréia Sadi, Ludhmilla já aceitou o convite. A expectativa é que o anúncio oficial seja feito pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) ainda nesta segunda-feira (14).

A profissional também foi cotada para ser ministra da saúde durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), em 2021. Na época ela chegou a se encontrar com o atual governante, mas acabou rejeitando o pedido após divergências sobre a forma de condução do enfrentamento à pandemia.

O nome de Hajjar também foi ventilado para ocupar a pasta na gestão de Lula. Ela, porém, não desponta como uma das favoritas.

Outra goiana que também foi convidada para integrar a equipe de transição foi Iêda Leal, coordenadora do Movimento Negro Unificado (MNU). Ela deve contribuir com as pautas do novo governo.