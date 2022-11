Morador de Anápolis leva susto ao receber conta de água acima de R$ 11 mil

Acostumado a pagar entre R$ 95 e R$ 98 de conta de água, um morador da Vila Goiás, em Anápolis, que mora apenas com a esposa e o filho, foi surpreendido com o boleto referente ao mês de outubro que veio no valor de R$ 11.242,82.

O consumidor suspeita que a alta quantia se deu por um vazamento subterrâneo não identificado. Há cerca de três meses ele já havia recebido um talão com valores mais elevados, e a Saneago teria informado que se tratava de um vazamento no interior da residência.

Para resolver a situação, o morador contratou dois encanadores. Porém, eles não conseguiram identificar nada de errado.

Em uma nova tentativa, um novo profissional foi contratado e enfim conseguiu identificar o local do vazamento e consertá-lo. Mas a surpresa veio na conta.

“O encanador encontrou o vazamento no joelho de um cano, ele fez a troca e normalizou, e agora, neste mês chegou esta conta absurda de R$ 11 mil”, relatou para o DM Anápolis.

Em situações como esta, a Saneago afirma que após o vazamento ser arrumado, o morador terá que buscar uma unidade do Vapt Vupt, com a conta de água e o comprovante da correção do vazamento em mãos, para assim solicitar a revisão da leitura do boleto.

Apenas após passar por esse processo, sendo revisado pela área comercial da companhia, o consumidor poderá ter acesso à quantia corrigida para só então efetuar o pagamento.