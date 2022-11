A cerveja é uma das bebidas mais adoradas por todos os quatro cantos do mundo e nem é preciso duvidar disso.

Só no Brasil, para se ter uma ideia, uma pesquisa encomendada pelo Instituto Brasileiro do Fígado (Ibrafig) ao Datafolha mostrou que 55% dos brasileiros com mais de 18 anos de idade consomem bebidas alcoólicas, sendo que 32%, ou seja, um em cada três indivíduos, consomem semanalmente.

Esse número estrondoso é só uma pequena amostra de que a bebida é deliciosa e, acredite se quiser, existem outros jeitos de tomá-la!

6 maneiras diferentes de tomar cerveja que pouca gente sabe:

1. Michelada

Começando nossa lista, que tal associar pimenta, cerveja, molho inglês e limão?

Por mais improvável que seja essa combinação, fica uma delícia e é um drink vindo diretamente do México.

Por isso, assista ao vídeo e aprenda!

2. Mojito

O mojito por si só já é um verdadeiro clássico nos bares e entre os amantes de bons drinks.

Mas dessa vez vamos acrescentar cerveja ao rum, limão, hortelã, açúcar e gelo.

3. Weiss Sour

Em inglês, “sour” significa “azedo” ou “ácido”, ou seja, é um tipo de cerveja mais leve e refrescante.

Sendo assim, esse drink dá um quê a mais para a bebida, associando-a com uísque mel e um toque cítrico. O sabor é espetacular!

4. Black and tan

Talvez você nunca tenha ouvido falar desse drink, que é uma mistura de cerveja escura com a Pale Ale, preparada em camadas. Em uma mistura de estilos, o drink é bem simples e diferente. Aprenda!

5. Cozumel

O cozumel é pra lá de conhecdio e é mais um drink mexicano que os brasilerios adotaram.

Basicamente, esse drink consiste em apenas um copo com borda de sal, limão e gelo, e cerveja!

6. Gold Velvet

Por fim, aqui temos uma bebida mais glamurosa, o Gold Velvet une cerveja, abacaxi e champanhe. Ele é perfeito para todas as horas.

