Uma jovem de 27 anos foi encontrada morta pela Polícia Militar (PM) dentro de um carro, no início da manhã desta terça-feira (15), em Quirinópolis, município da região Sudoeste de Goiás.

O Portal 6 apurou que, antes de ser avistada pela PM, ela havia discutido e atingido o namorado, também de 27, com uma faca.

Ferido, o rapaz deu entrada no Hospital Municipal da cidade, com duas perfurações. Ele já se encontrava no centro cirúrgico para passar por procedimento de emergência quando a PM chegou no local.

Os militares então foram atrás da jovem. Ao conversar com os pais, eles informaram que não mantinham contato com ela desde o início da noite.

Eles também contaram que a vítima estava tentando romper o relacionamento, mas o rapaz não aceitava o fim, tendo inclusive a agredido fisicamente.

Ainda atrás da jovem, os militares a encontraram dentro do carro da família, com sangramento e ferimento no tórax, junto com ela foi encontrada uma faca, que segundo o pai da vítima, ele guardava no veículo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas apenas pôde constatar o óbito da vítima. O caso será investigado pela Polícia Civil (PC).