Conheça a cidade que chama atenção pela beleza das cataratas, ilhas e praia em Goiás

Às margens do Rio Paranaíba, uma cidade chama a atenção na divisa de Goiás com Minas Gerais. É o município de São Simão que esbanja beleza no extremo Sudoeste goiano com paisagens de fazer qualquer visitante parar para admirar.

A cidade tem um dos mais variados e fascinantes panoramas turísticos, com atrativos naturais como as cataratas de Itaguaçu, local propício para os amantes dos esportes radicais. Ainda existem várias ilhas que encantam os turistas, como a Ilha do Pescador, que recebe milhares de visitantes todos os anos.

Os viajantes ainda podem buscar o sossego do Lago Azul, formado pela barragem da usina hidrelétrica de São Simão. O local é excelente para prática de esportes náuticos e pescaria, e ainda conta com praia artificial – o lugar tem um quilômetro de extensão e conta com boa estrutura para receber os banhistas.

Localizado há 365 km de Goiânia, o município tem rico acervo histórico e cultural, além de uma história viva guardada na memória dos antigos moradores. Outro ponto que também atrai um grande número de turistas é o festival gastronômico que é realizado nos feriados da Semana Santa e já se tornou tradição na cidade, que foi planejada com base em cidades da Europa.

Em São Simão, o turista que quer estar em meio à natureza também pode visitar a Fazenda Caraíba. São cerca de 20 hectares de área cultivada e mais de 12.000m² de viveiros pesados, com o cultivo de mais de 100 espécies entre palmeiras, arbustos e plantas tropicais.