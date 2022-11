Goiânia recebe maior exposição imersiva do mundo em 8K nesta semana

Goiânia recebe nesta semana a maior exposição imersiva do mundo, com obras do histórico pintor holandês Van Gogh. O evento começa na próxima sexta-feira (18), no Shopping Flamboyant.

As projeções são inéditas e em alta resolução, de 8k, montadas em 2,8 mil metros quadrados. Ao todo, são mais de 200 obras distribuídas em seis ambientes.

Os ingressos já estão à venda pelo site e na bilheteria física da exposição, situada na entrada do Flamboyant, ao lado do Restaurante Piquiras.

A exposição vai funcionar de segunda a sábado, das 10h às 21h20. Aos domingos e feriados, ela abre das 13h às 20h20.