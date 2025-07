Imóveis de construtora falida em Rio Verde estão à venda em leilão e têm preços atrativos

Oportunidades incluem terrenos com áreas grandes, estruturas montadas e lances variados

Thiago Alonso - 16 de julho de 2025

Leilão conta com uma série de imóveis. (Foto: Reprodução/Positivo Leilões)

Após ter a falência decretada, a Kade Engenharia e Construções Ltda anunciou a abertura de um novo leilão, a fim de vender os últimos imóveis do catálogo. Ao todo, são 12 terrenos, sendo que seis estão localizados em Rio Verde, no Sudoeste de Goiás.

O evento, que é acompanhada pela Justiça de Santa Catarina — onde a empresa falida tinha sede —, é realizado por meio da plataforma Positivo Leilões.

No site, interessados podem conferir valores, dar lances, e acompanhar procedimentos de prováveis novos imóveis disponibilizados pelo leilão.

Dentre as opções disponíveis estão complexos industriais, galpões, prédios comerciais e propriedades rurais, com lances que se iniciam em R$ 53 mil.

Um dos valores mais atrativos pode ser encontrado em um terreno localizado no Jardim Bela Vista, podendo ser arrematado por R$ 57 mil. A área total — que também é de esquina — é de 415,40 m² livre para uso.

Uma opção ainda mais completa está no Parque Solar do Agreste, onde uma área de 300 m² pronta para construção, bem ao lado de uma rotatória entre a Avenida Henrique Matias Henkes e a Rua 03, pode ser arrematada por R$ 857 mil.

Nem só de preços ‘populares’ se fazem um leilão, como mostra um terreno residencial que ultrapassa os 1 mil m², no Jardim Presidente. O valor para dar um lance inicial é de R$ 1,5 milhão.

Com um custo ainda maior, um imóvel industrial no Setor Agroindustrial, de 99 mil m², pode ser arrematado por R$ 53 milhões, sendo que toda uma estrutura já está montada no local.

