65 policiais foram necessários para prender autor de feminicídio brutal em Caldas Novas

Operação Sangue e Honra foi deflagrada pelo GIH de Caldas Novas, delegacias de outros municípios goianos e serviços de inteligência

Paulo Roberto Belém - 11 de julho de 2025

Megaoperação envolveu 65 policiais (Foto: Reprodução)

Uma megaoperação, que envolveu 65 policiais, resultou na prisão de um foragido da Justiça nesta sexta-feira (11), condenado a mais de 25 anos de prisão por feminicídio no ano de 2018, ocorrido em um povoado da região de Caldas Novas, Sul de Goiás.

Osmarildo da Gama Borges foi localizado pelo amplo aparato de agentes na zona rural de Santa Rita do Novo Destino, no Povoado de Placa, onde o condenado se escondia com auxílio de familiares, segundo a Polícia Civil (PC).

A corporação informou que foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em chácaras e residências vinculadas a familiares, incluindo avós, pais, irmãos e a irmã, todos apontados como colaboradores, sendo integrantes de uma comunidade cigana.

Durante a prisão, os policiais civis apreenderam um arsenal com 10 armas de fogo, entre pistolas, revólver, espingardas e rifles, de uso permitido e restrito; além de 624 munições de diversos calibres.

Toda essa descoberta culminou na prisão de mais cinco pessoas em flagrante pelos crimes de posse e porte de arma de fogo e munições.

Em tempo

O foragido, também conhecido por “Kauã Cigano” ou “Júnior”, ao matar a companheira, de acordo com a PC, gravou um vídeo e o enviou a familiares afirmando que a havia matado por ela desejar o término do relacionamento.

A vítima foi morta com vários disparos de arma de fogo, com Osmarildo relatando desconfiar que ela estaria grávida de outro homem, hipótese posteriormente descartada por laudos periciais.

Já a fuga aconteceu quando ele evadiu do interrogatório em plenário. Desde então, o Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Caldas Novas, em conjunto com as unidades de inteligência da PCGO, monitorava locais suspeitos de esconderijo.

Os 65 agentes envolvidos são das (GIH) de Caldas Novas, delegacias de Goianésia, Ceres e Uruaçu, além do CORE/GT3 e Unidades de Inteligência das respectivas regionais e do Esquadrão de Drones da PCGO.

