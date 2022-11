Homem é preso depois de chamar amigos de “viados” em clube de Caldas Novas

A Polícia Militar (PM) precisou ser acionada em um resort de Caldas Novas, na região Sul do estado, no final da noite desta segunda-feira (14), após dois homens, de 30 e 32 anos, serem vítimas de ofensas homofóbicas.

O Portal 6 apurou que a confusão teve início após um esbarrão do suspeito, de 32 anos, em uma amiga das vítimas, de 35. Após o choque, ele ficou provocando a mulher, dizendo que ela era “dondoca”.

Para tentar amenizar o clima, os amigos pediram para que o homem parasse com as provocações, momento em que ele começou a proferir as ofensas homofóbicas.

“Viado safado” e “florzinhas” foram alguns dos insultos ditos pelo suspeito. A amiga das vítimas filmou os insultos.

Encaminhados para uma delegacia da cidade, o suspeito foi preso em flagrante pelo artigo 140, de injúria. Caso seja indiciado e condenado, ele poderá pegar de um a seis meses de prisão, ou pagar multa.