Criar uma criança não é uma tarefa muito simples e é claro que para contornar algumas birras, choradeiras e teimosias os pais usavam algumas mentirinhas para amenizar a situação.

Bom e como toda criança vive no mundo da lua, facilmente qualquer um acreditaria nas histórias mirabolantes para aliviar a situação.

Nesse momento, os pais usavam e abusavam da criatividade para convencer o pequeno de que a melhor saída era se comportar, senão algo de ruim aconteceria.

No entanto, é claro que todas essas falas não eram apenas broncas, em alguns casos eram também algumas formas de explicar certas coisas que não iriam fazer muito sentido na cabecinha dos pequeninos.

Foi pensando nessas frases e com a intenção de te levar em um túnel do tempo, que hoje trouxemos uma listinha para você ler com toda nostalgia!

Veja a lista de mentiras contadas por adultos que toda criança um dia acreditou:

Se você não escovar os dentes, a Fada do Dente não vai te ajudar

Na volta a gente compra

Se você engolir papel ou chiclete, eles vão entupir seu intestino

Criança que brinca com fogo faz xixi na cama

Se você não se comportar, o Papai Noel não vem esse ano

Qual ovo você vai pedir para o Coelhinho da Páscoa?

Essa chuva é São Pedro lavando o céu, por isso caia tanta água na terra

O velho do saco vai te pegar

Relaxa, filho, hoje você vai ver o Zé Gotinha

Se você não arrumar seu quarto, eu vou me mudar de casa

