No fim do feriado de Proclamação da República, a briga entre integrantes de duas torcidas organizadas de Goiás – Força Jovem e Esquadrão Vilanovense – acabou em briga e tumulto no Bairro Mansões Paraíso, em Aparecida de Goiânia.

O Portal 6 apurou que integrantes do Força Jovem teriam atendado contra a vida de participantes da torcida do Vila Nova. Duas pessoas foram atingidas e encaminhadas para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).

Assim, conforme testemunhas, os criminosos entraram em um Fiat Uno e fugiram, rumo GO – 040, em alta velocidade. Na altura do Setor Madre Germana, perderam o controle do veículo, que saiu da pista.

Quando a equipe da Polícia Militar chegou ao local, as pessoas próximas não se apresentaram como responsáveis pelo carro – mas dentro dele, havia um documento que acabou levando os policiais a casa do autor.

O homem, de 20 anos, confessou a tentativa de homicídio sem saber o motivo que desencadeou os tiros. Entretanto, explicou que empregou fuga com medo de que fossem seguidos e, após perder o controle do carro, decidiram continuar a pé. Nesse momento, receberam carona de uma pessoa não identificada.

Os dois foram encaminhados para a Central de Flagrantes, onde foram feitos os procedimentos de praxe.