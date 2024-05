Abertas inscrições de curso gratuito para cabelereiras iniciantes em Anápolis; saiba como se inscrever

Serão ministradas aulas onde alunas aprenderão procedimentos de corte, escova, alisamento e química em geral

Thiago Alonso - 13 de maio de 2024

Cabeleireira realizando procedimentos em cliente. (Foto: Captura/Youtube)

Estão abertas as inscrições para a terceira edição do curso gratuito para cabeleireiras, em Anápolis. São ofertadas, de forma limitada, 48 vagas para profissionais iniciantes.

As interessadas devem se inscrever presencialmente no Centro Espírita Serapião Ribeiro, na Vila São Joaquim, bairro da região Sudoeste do município. O atendimento ocorre das 08h30 às 12h, finalizando no próximo sábado (18).

Durante todo o período serão ministrados procedimentos de corte, escova, alisamento e química em geral.

As aulas do curso devem ser realizadas uma vez por semana, sempre nas segundas, terças, quartas e quintas-feiras.

A previsão é que o projeto se inicie no dia 10 de junho, com duração total de seis meses.