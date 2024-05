Humberto Gessinger, Barões da Pisadinha e Israel & Rodolffo são os destaques para o final de semana em Goiás

Com agenda cheia e muita diversão, o que não vai faltar é chance de curtir a folga em grande estilo

Isabella Valverde - 09 de maio de 2024

Humberto Gessinger se apresenta em Goiânia, enquanto Barões da Pisadinha e Israel & Rodolffo, em Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução)

O final de semana está se aproximando, trazendo um imenso alívio para aqueles goianos que já não aguentavam mais esperar pela chegada do merecido descanso.

Com agenda cheia e muita diversão, o que não vai faltar é chance de curtir a folga em grande estilo. Então, o Agenda Portal 6 está chegando com algumas opções para quem não quer ficar de fora da festa.

Em Aparecida de Goiânia, o festejo já começou e promete embalar o final de semana ao som de muita música boa, no “Aparecida é Show”.

Nesta sexta-feira (10), Barões da Pisadinha, Zé Ricardo & Thiago e DJ Low serão as grandes atrações do evento. No sábado (11), subirão ao palco Gustavo Mioto, Balada f-250 e Vinicius Cavalcante, enquanto o domingo (12) ficará por conta da dupla Israel & Rodolffo e do goiano Jiraya Uai.

Os ingressos são sociais, podendo ser garantidos por meio da doação de 2 kg de alimentos em um dos pontos de trocas disponíveis. A lista de locais pode ser consultada por meio do perfil do Instagram “Aparecida é Show” ou da própria prefeitura.

O sábado (11) em Goiânia também será em grande estilo, contando com apresentação de Humberto Gessinger na Arena Multiplace. As entradas podem ser garantidas por meio do site Bilheteria Digital.

Para aqueles que preferem ficar por Anápolis, a mesma data será agitada por Freddy, 2gether e Gabs, no Brick House Club.

Confira o Agenda Portal 6 na íntegra: