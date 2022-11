Elon Musk diz que pretende deixar comando do Twitter e já busca substituto

“Espero reduzir meu tempo gasto no Twitter e encontrar outra pessoa para administrar a rede ao longo do tempo”, disse Musk durante julgamento envolvendo a Tesla.

A audiência a qual Musk testemunhava tem relação com o questionamento sobre sua remuneração na Tesla, que chegou a US$ 52,4 bilhões.

Desde o fim de outubro, Musk tem ocupado boa parte do seu tempo com o Twitter, seja com demissões de funcionários, reunião com anunciantes ou implementação de novos recursos, como o Twitter Blue.

Ainda segundo o jornal, Musk disse que considera fundamental a reestruturação organizacional do Twitter e que espera que este processo seja concluído em breve. Até o momento, metade dos funcionários foram demitidos e, recentemente, mais de 4.000 funcionários terceirizados foram desligados da companhia.

Na audiência, Musk também comentou que engenheiros da Tesla estão trabalhando no Twitter. Porém, ele reforçou que a participação deles é voluntária e de curto prazo.