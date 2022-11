Todos os condenados pela morte de Valério Luiz já foram colocados em liberdade

Após Maurício Sampaio, condenado por ser o mandante do assassinato do jornalista Valério Luiz, a Justiça de Goiás revogou, nesta quarta-feira (16), a prisão dos outros três culpados pela execução do radialista, em 2012.

As decisões foram assinadas pela juíza substituta Alice Teles de Oliveira. No documento, a magistrada determinou a soltura, pois o encaminhamento à prisão se deu sem a “indicação de elementos idôneos”. Ou seja, os réus soltos não configuram um atentado contra a ordem pública.

Urbano de Carvalho Malta, acusado de contratar o policial militar Ademá Figueiredo, para executar os disparos, e Marcus Vinicius Pereira Xavier, acusado de ajudar no planejamento do homicídio, foram condenados a 14 anos de prisão.

Ademá Figueiredo, apontado como autor dos disparos, foi condenado a 16 anos. Mesma pena imposta a Maurício Sampaio, acusado por ser o mandante do crime.

Filho de Valério Luiz, o advogado Valério Luiz Filho, comentou ao G1 que a soltura após a condenação é um entendimento estabelecido pelo judiciário.

“A questão é que a possibilidade de eles cumprirem a pena logo após a condenação do tribunal do júri não é o entendimento estabelecido pelo judiciário, apesar de o Código de Processo Penal autorizar isso desde 2019”, explicou.