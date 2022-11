Todo brasileiro que já passou por todo o processo necessário para tirar a carteira de motorista sabe o quão difícil é e justamente por isso, tem medo de perdê-la.

Por mais que muitos acreditem ser necessário caprichar bastante para perder a Carteira Nacional de Motorista (CNH), a realidade não é bem essa.

Isso porque existem algumas transgressões previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) que poucos motoristas conhecem, mas que podem gerar uma grande dor de cabeça.

Pensando nisso, confira a lista que separamos com algumas atitudes que podem fazer com que você perca a sua CNH.

Veja os erros que podem fazer você perder sua carteira de motorista

1. Dirigir alcoolizado

É aquela clássica frase: Se beber, não dirija!

O condutor que for pego dirigindo embriagado estará sujeito a uma multa de R$ 2.934,70, além de ter a CNH suspensa por 12 meses.

Portanto, se estiver ao volante, pense bem se vale mesmo a pena colocar a sua vida, a dos outros e a do seu próprio bolso em risco.

2. Recusar realizar o teste do bafômetro

Poucos sabem, mas se recusar a realizar o teste do bafômetro também pode acabar com a suspensão da carteira de motorista.

O condutor que for parado por agentes de trânsito e negar fazer o teste terá que arcar com uma multa de R$ 2.934,70, além de ter a CNH suspensa por 12 meses.

3. Efetuar manobra perigosa

A vida real não se assemelha em nada com um jogo estilo GTA e na realidade, o condutor que efetuar manobras perigosas pode ter que pagar uma multa de R$ 2.934,70, além de passar de 04 a 12 meses com a carteira suspensa.

Dentre essas manobras estão qualquer tipo de movimento brusco que possa colocar a vida do outro em risco, como cavalo de pau e mudar bruscamente de direção sem sinalizar previamente.

4. Deixar de sinalizar um acidente de trânsito

Diversos brasileiros não sabem, mas deixar de sinalizar um acidente de trânsito pode acabar trazendo uma grande preocupação no futuro.

Isso porque o simples ato leva a uma multa de R$ 1.467,35 e a perda da CNH por entre 02 a 08 meses.

5. Omitir socorro à vítima

Em caso de acidente, é dever do condutor à frente do veículo prestar socorro à vítima envolvida.

O descumprimento de tal norma é punido com a suspensão da carteira de motorista entre 4 a 12 meses, além do pagamento de uma multa no valor de R$ 1.467,35.

6. Disputar corrida sem autorização dos órgãos competentes

Mesmo que muitos considerem a corrida uma atividade radical interessante, fazê-la sem autorização dos órgãos competentes é um grande erro.

Os condutores que a fizerem estarão sujeitos ao pagamento de uma multa de R$ 2.934,70 e ainda poderão ter a CNH suspensa entre 04 a 12 meses.

7. Ultrapassar entre veículos que estão transitando em sentidos opostos

A ultrapassagem entre veículos que estão transitando em sentidos opostos é considerada pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) como uma infração de trânsito gravíssima.

A punição para os motoristas que realizarem o ato infracional é a suspensão da CNH de 04 a 12 meses e uma multa de R$ 2.934,70.

8. Dirigir em velocidade superior à 50% do limite permitido

Os motoristas que forem pegos dirigindo em uma velocidade superior a 50% do limite permitido poderão perder a CNH de 02 a 07 meses e terá que pagar uma multa de R$ 880,41.

9. Fugir de um bloqueio policial

Por mais que as punições não sejam tão altas, fugir de um bloqueio policial é uma outra infração que pode causar uma certa dor de cabeça.

Isso porque os condutores estarão propensos a ter a carteira suspensa entre 01 a 03 meses, além de terem que arcar com uma multa de R$ 293,47.

10. Dirigir ameaçando pedestres

Colocar a vida dos pedestres em risco com uma direção perigosa é passível de suspensão de 01 a 03 meses, assim como o pagamento de uma multa no valor de R$ 293,47.

11. Dirigir moto com os faróis apagados

Para os motociclistas, esquecer de ligar os faróis pode acarretar a suspensão do documento entre 01 a 03 meses, além de ser necessário pagar uma multa de R$ 293,47.

12. Transportar criança menor de 07 anos em moto

O transporte de crianças menores de 07 anos é uma outra infração que você não irá querer ter que enfrentar.

Os motociclistas pegos em tais condições poderão ficar sem a CNH de 01 a 03 meses e ainda terão que pagar R$ 293,47 pela imprudência.

13. Pilotar uma moto sem capacete

Se tem algo que todos sabem, é que o capacete de segurança é um item indispensável para todos os motociclistas.

Acontece que além de ser um grande protetor, o equipamento ainda te impede de perder a carteira entre 01 a 03 meses, e ter que pagar uma multa de R$ 293,47.

14. Transportar, na moto, passageiro sem o capacete de segurança

Bem, se o motorista não pode pilotar a moto sem o capacete de segurança, o passageiro obrigatoriamente também precisa estar com o equipamento.

Caso o motociclista seja pego transportando alguém sem a proteção, ele terá que arcar com a multa de R$ 293,47, além de ficar sem a CNH de 01 a 03 meses.

15. Conduzir motos fazendo malabarismo ou equilibrando-se apenas em uma roda

Por fim, mas não menos importante, temos as famosas manobras perigosas que muitas vezes são realizadas pelos motociclistas no trânsito.

Fazer malabarismo ou equilibrar o veículo em apenas uma roda pode fazer o condutor ter a carteira suspensa por entre 01 a 03 meses, assim como precisar desembolsar R$ 293,47.

