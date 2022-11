Apostas de Goiás acertam 14 números na Lotofácil; veja quanto cada ganhador vai receber

Cinco apostadores acertaram as 15 dezenas do Concurso 2664 da Lotofácil sorteada na quarta-feira (16), mas nenhum deles foi de Goiás.

Entretanto, o estado acumulou 12 ganhadores ao acertarem 14 pontos na cartela. Dois são de Aparecida de Goiânia – com jogos marcados na Loteria Diamante da Sorte e Sonho de Ouro.

Um ganhador é de Bela Vista de Goiás e outro de Catalão.

Na capital, cinco pessoas acertaram as 14 dezenas. Por fim, a lista se encerra com ‘vencedores’ de Mara Rosa e Santo Antônio do Descoberto.

Cada um deles vai receber R$ 1.629,46.

O próximo sorteio será realizado na quinta-feira (17) com previsão de R$ 1,5 milhão, conforme a Caixa Econômica Federal (CEF)