Mutirão do Diabetes vai atender 2 mil pacientes em Goiânia neste sábado (19); veja como participar

Com o intuito de conscientizar a população goiana a respeito dos males causados pelo Diabetes – síndrome do metabolismo decorrente da falta ou da incapacidade da insulina – acontece neste sábado (19), em Goiânia, o “Mutirão do Diabetes”.

A ação visa atender 2 mil pacientes, de forma totalmente gratuita, na Fundação Banco de Olhos de Goiás, no Jardim da Luz, das 07h até às 12h.

Ao chegar ao local, os visitantes serão encaminhados para a triagem e, a partir dali, seguirão para os procedimentos necessários.

Serão ofertados exames de fundo de olho, fotocoagulação a laser da Retina, de sangue, urina, avaliação renal, do pé, além de prevenção de úlceras do pé diabético, eletrocardiograma e ecodoppler de carótidas.

Ao todo, o evento conta com uma equipe de 600 pessoas, sendo 100 médicos e profissionais da saúde voluntários e outros 500 acadêmicos.

Outro ponto é que, ao lado do mutirão, também acontecerá a Feira da Saúde, espaço destinado ao diagnóstico de novos casos de diabetes e verificação da saúde dos pacientes.

Assim, serão oferecidos 2 mil testes gratuitos de glicemia, além de medida da circunferência abdominal, aferição de pressão arterial e também será aplicado o questionário FindRisk, que testa a probabilidade do paciente desenvolver diabetes nos próximos 10 anos.