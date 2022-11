Prefeitura de Anápolis anuncia vacina contra a Covid-19 em crianças de seis meses a menores de três anos

A Prefeitura de Anápolis abriu o cadastro para a vacinação contra a Covid-19 em crianças de seis meses a menores de três anos. O imunizante aplicado será a Pfizer Baby.

Os pais e responsáveis devem cadastrar os pequenos pelo site vacina.anapolis.go.gov.br/cadastrar e informar os dados solicitados.

A imunização tem início na próxima segunda-feira (21) e inicialmente vão estar disponíveis em algumas unidades de saúde do município.

Na segunda-feira, a vacina será aplicada na unidade de saúde Ilion Fleury (antiga Osego), no Bairro Jundiaí. Na terça-feira (22), quem recebe a vacinação são as unidades do Filostro Machado, Vila União e Bandeiras.

Já na quinta-feira (24), é a vez das unidades do Anexo Itamaraty, Recanto do Sol e Bairro de Lourdes, será o local da imunização. A aplicação será das 07h30 às 21h.

Nas próximas semanas, os postos vão se revezar às terças e quintas. A divulgação dos locais será realizada de maneira prévia.

As primeiras doses a serem aplicadas serão nas crianças com comorbidades. Para não haver desperdício, os pequenos sem comorbidades também serão imunizados, desde que haja respeito ao grupo prioritário.