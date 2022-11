Camisa da Seleção Brasileira somem das prateleiras das lojas em Anápolis

Em ano de Copa do Mundo, encontrar as camisas da Seleção Brasileira não é tarefa fácil em nenhum lugar do país, tampouco nas prateleiras das lojas de Anápolis.

No dia 24 de novembro, o Brasil estreia contra o time da Sérvia. No entanto, para os anapolinos que ainda não garantiram o uniforme para torcer, a notícia não é boa.

Em todos os estabelecimentos consultados pelo Portal 6 que vendem o uniforme oficial da seleção, não há estoque. E logo que os itens chegam, são rapidamente esgotados.

O fenômeno também foi notado em Goiânia, que tem mais lojas e nem por isso o abastecimento da demanda foi garantido.

Nem mesmo o alto valor da camisa, que está sendo encontrado por R$ 350, faz com que os torcedores brasileiros se afastem e deixem de comprar.

Com o aumento das vendas, os lojistas relatam que existe uma queridinha de vendas entre os consumidores em Anápolis: a camisa amarela.