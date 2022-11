Descobriu traição do namorado do jeito que menos esperava e vídeo do momento viraliza

Um homem cometeu o pior dos erros que um traidor poderia cometer e acabou tendo o caso extraconjugal descoberto de uma forma extremamente nítida.

Ele, que é mexicano, estava ao lado da verdadeira esposa no carro e quis descer para ouvir um áudio, que seria da amante.

O problema foi que o esposo esqueceu de desconectar o bluetooth do celular, que estava pareado com o alto-falante do carro. No momento em que ele leva o celular próximo à orelha e o áudio sai para a mulher, todo o disfarce foi por água abaixo.

Sem entender a ausência de som, ele tenta mais uma vez. Neste momento, a vítima das mentiras começa a gravar a cena.

O vídeo inconcluso retrata apenas o momento do flagra, enquanto a amante dizia: “amor, por que você não me mandou uma mensagem? Você está com sua esposa ou o quê? Vamos nos ver hoje ou não?”.

Não se sabe exatamente como reagiu a mexicana traída, porém diversos internautas se divertiram com o caso. “Queria ter uma parte 2 em que ela desmascarasse o homem e o deixasse com vergonha”, disse um usuário.

Veja