Matrículas para novatos da rede estadual de ensino de Goiás começam na quarta (23); veja como solicitar

A partir de quarta-feira (23), os pais que desejarem matricular os filhos na rede pública estadual de educação no ano letivo de 2023 já poderão requerer a vaga em uma 1.011 escolas distribuídas por Goiás.

Os interessados devem realizar a solicitação de forma remota até o dia 11 de dezembro, por meio do site Matrícula, da Secretaria Estadual de Educação (Seduc).

As vagas podem ser solicitadas para estudantes vindos de outras redes de ensino (municipal, federal e privada), de outros Estados, assim como também por aqueles que por algum motivo tiverem abandonado os estudos e possuem o interesse de retornar.

Para se matricular é preciso estar em posse do nome completo do aluno, a data de nascimento, CPF do mesmo ou do responsável, endereço, telefone para contato e a etapa de ensino, série e turno no qual deseja se matricular.

Além disso, também é preciso indicar três opções de escola estadual de interesse. Assim, o sistema cuidará da alocação do estudante com base na quantidade de vagas disponível em cada unidade escolar e nas preferências colocadas.

Para confirmar qual escola foi disponibilizada, é necessário acessar o site de matrícula entre os dias 19 e 23 de dezembro.

Renovação de matrícula

No caso dos estudantes que precisam apenas renovar a matrícula, a renovação é realizada automaticamente, sendo necessário apenas a confirmação dos responsáveis por meio da assinatura do Termo de Renovação.

Se não houver o interesse de permanecer na mesma instituição de ensino, o aluno terá que solicitar até o dia 11 de dezembro a Transferência por Interesse Próprio (TIP) para outra escola da rede estadual.

Neste caso, será preciso indicar três opções de escolas nas quais deseja concorrer, pois não haverá reserva de vagas.