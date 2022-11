A chuva com fortes raios que atingiu Goiás nesta sexta-feira (18) acabou por atingir um trabalhador que estava em serviço, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal.

O homem, de 44 anos, estava trabalhando no pavimento superior de uma loja comercial, quando um raio atingiu o local e fez com que ele recebesse uma descarga elétrica.

O Corpo de Bombeiros Militar foi rapidamente acionado por uma testemunha que estava no local e realizou as técnicas de salvamento necessárias.

A vítima estava com 30% do corpo queimado e foi retirada pelos militares com uma prancha na escada pra estabilização e descida.

Após o resgate, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) encaminhou o trabalhador para um hospital especializado em Brasília.