Um homem foi preso na noite deste sábado (19) após tentar matar a esposa grávida em Nova Crixás, região Noroeste de Goiás.

O Portal 6 apurou que a tentativa de feminicío se deu porque o suspeito do ataque estava com ciúmes de um amigo do casal. A vítima, de 39 anos, estava com várias facadas na região do abdômen e precisou socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

No momento do atendimento, o suposto autor da violência ainda tentou ir até a esposa, mas foi contido pelas equipes. Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal de Nova Crixás para elaboração de relatório médico.

Após ser atendida na cidade, a vítima foi transferida para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia. Na unidade de saúde, ela realizou por um teste de gravidez cujo o resultado foi positivo.

Com a confirmação, o homem foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de São Miguel do Araguaia. A arma do crime, uma faca de cozinha, foi encontrada na residência do casal.