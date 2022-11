Avanço de frente fria pelo Brasil vai trazer chuva para Goiás; veja cidades mais beneficiadas

Essa nova semana em Goiás promete ser de bastante chuva em várias cidades. O avanço de uma frente fria pelo Brasil deve ser o causador das precipitações.

Segundo a previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), as temperaturas continuarão altas por todo o estado. Ou seja, acima dos 30ºC.

Na região Leste, que abriga as cidades do Entorno do Distrito Federal, a previsão de chuva é de até 20mm.

A cidade que mais deve enfrentar as precipitações é Porangatu, no Norte de Goiás. Estão previstos até 08mm, com a umidade do ar chegando a 90%.

Municípios como Rubiataba, Itumbiara, Flores de Goiás, Pires do Rio e Cristalina devem registrar até 06mm de chuva.

Para Goiânia e Anápolis, o total esperado é de até 05mm. A umidade relativa do ar deve variar entre 35% e 90%.