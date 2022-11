Cafeteria totalmente cor-de-rosa e com pegada da década de 1950 chama atenção em Goiânia

Os goianienses que passaram pela Rua 146, no Setor Marista, na última semana, foram surpreendidos com um estilo singular de um novo estabelecimento. Com uma fachada 100% cor-de-rosa, que lembra a casa de bonecas da Barbie, a cafeteria Scarlet não passou despercebida e vem chamando a atenção.

Inaugurada no dia 11 de novembro, a área é inspirada na arquitetura das lanchonetes europeias estilo anos 50 e possui móveis e aspectos propositalmente colocados para remeter à época.

O ambiente é composto por duas áreas, sendo uma delas aberta, e aceita a entrada de pets.

Além da decoração inusitada, a cafeteria possui diversas opções de café da manhã ou mesmo um chá da tarde.

Um dos pratos carro-chefe da casa é o Brunch Provence – composto por panquecas rosas com frutas vermelhas e favo de mel, croissant com ganache de doce de leite e banana, omelete de brie francês, torradas com requeijão cremoso e fatias de brioches. O valor é de R$ 62.

O estabelecimento funciona de terça à sexta, das 11 às 19h, e aos finais de semana e feriados, das 09h30 às 18h.