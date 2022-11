Discussão por causa de maconha em bar do Jundiaí termina em briga generalizada e polícia

A noite deste domingo (20) não terminaria do jeito que a internet gosta sem confusão em um bar do bairro Jundiaí.

E foi exatamente o que aconteceu por volta das 19h30 no Botequim, um dos mais badalados da Avenida São Francisco.

O Portal 6 apurou que um cliente teria acendido um cigarro de maconha e sido convidado a se retirar do local após a ousadia.

O marihuanero não teria gostado da abordagem e passou a discutir com o funcionário. A conversa, que poderia terminado de forma amistosa, acabou em briga generalizada entre os amigos do rapaz e os trabalhadores do local.

Além de pratos, cadeiras também forma quebradas no vale tudo — que só terminou com a chegada da Polícia Militar.

Ao menos cinco pessoas foram detidas e encaminhadas à Central de Flagrantes da Polícia Civil.