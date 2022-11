Setor de serviços está com mais de 300 vagas abertas para diversas funções em Goiás

O setor de serviços terceirizados está com mais de 150 oportunidades disponíveis em Goiás para o cargo de recepcionista, sendo a maioria para mulheres com idade entre 18 e 35 anos.

Há também vagas destinadas para homens e para pessoas com deficiência (PCDs), não precisando de uma experiência anterior.

As áreas de atuação são voltadas para locais distintos, como segmentos do setor público, privado e terceiro setor, como hotéis, hospitais, instituições de ensino, bancos, aeroportos e outros estabelecimentos que necessitem de pré-atendimento mais direcionado.

Os interessados em concorrer as vagas devem encaminhar o currículo para o e-mail do Instituto de Apoio aos Funcionários Ativos do Setor de Terceirização de Mão de Obra (Iafas), [email protected], ou para o WhatsApp (62) 3988-3400.

A função exercida pelo recepcionista será de atender o público, seja de forma presencial ou remota, por telefone e e-mail. Dentre as responsabilidades destaca-se a a realização de agendamentos, fornecer informações e orientações quanto à circulação das pessoas e visitantes.

Outras 120 vagas de início imediato estão disponíveis, tanto para homens como para mulheres, para o cargo de auxiliar de serviços gerais, em empresas do segmento de terceirização de mão de obra, com atuação em Goiânia e nas cidades da região metropolitana.

Ademais, o instituto ainda está com mais de 50 oportunidades para auxiliar de manutenção predial, copeiro, encarregado de equipe, faxineiro, limpeza ambiental, porteiro e vigilante, entre várias outras áreas.

Cursos gratuitos

O Iafas também fornece mais de 30 cursos gratuitos, com 50 vagas mensais, voltados para toda população interessada em se capacitar e reciclar conhecimentos.

As vagas com carga horária que varia entre três a 12h, são voltadas para áreas de limpeza, conservação, vigilância e segurança privada. Os cursos disponíveis abordam teoria e prática e vão desde Técnicas Básicas de Limpeza Profissional; Relações Interpessoais; Qualificação para Recepcionista; Segurança Bancária; Limpeza Hospitalar; Limpeza em Hotelaria; Atendimento ao Cliente; Monitoramento Eletrônico e Operador de Circuito Fechado de Televisão – segurança eletrônica (CFTV). Além de informática básica, com duração de 22h.

Todas as informações podem ser conferidas no site do Instituto de Apoio aos Funcionários Ativos do Setor de Terceirização de Mão de Obra.