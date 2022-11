Festival de cinema do Sesc coloca filmes goianos em destaque em Anápolis e Goiânia

Começa nesta segunda-feira (21), a partir das 18h, a V Mostra Sesc de Cinema. O festival acontece anualmente e já está consolidado no circuito de cinema do Brasil.

As sessões acontecem nas unidades do Sesc Centro Goiânia e Anápolis, e a entrada no evento é gratuita.

A mostra tem em sua grade cinco filmes selecionados no panorama estadual e um filme goiano selecionado no panorama nacional.



Os filmes apresentados trarão em suas histórias que abordem temas ligados a pluralidade cultural do país ou que mostre olhares exteriores para as realidades brasileiras.

Além das produções que serão exibidadas no circuito estadual de Anápolis e Goiânia, podem ser assistidas de forma online e gratuita os filmes do circuito nacional. A mostra virtual também conta ainda com 10 obras cinematográfica infanto-juvenis.

Filmes goianos selecionados para o panorama estadual:

1- Bielito e Canela em: O Adestrado (Curta-metragem)

Direção: Gabriel Coelho e Larry Machado

2- Confaloni (Curta-metragem)

Direção: Ângelo Lima

3- Eldorado (Curta-metragem)

Direção: Emilliano Freitas e Juliana Freire

4- Por Dentro [Goiânia] (Curta-metragem)

Direção: Gustavo Silvestre e Larry Machado

5- Para Não Esquecer (Longa-metragem)

Direção: Gabriel Leal

Filme goiano selecionado para o panorama nacional:

1- O Destino está na origem (Média-metragem)

Direção: Pedro Castro Guimarães