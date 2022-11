Mãe percebe que estava perdendo a infância do filho por passar muito tempo no celular e toma atitude

Passar tempo nas redes sociais é um hábito de milhares de pessoas ao redor do mundo. No entanto, esta mesma prática acabou fazendo com que uma mãe, de Essex, na Inglaterra, perdesse a infância do próprio filho.

O pequeno Jake tem apenas dois anos e já estava sentindo falta do carinho maternal, Frances Barret, de 35 anos.

Ao tabloide The Mirror, a britânica revelou que por conta do vício no celular, não conseguia mais nem ao menos distinguir o trabalho, na área de mídias sociais, da vida pessoal.

“Meus e-mails de trabalho nunca estiveram no meu telefone, porque estabeleci esse limite muito cedo. Mas como meu negócio é marketing de mídia social, eu fico: ‘Ah, vou fazer isso rapidamente’ ou ‘Vou responder rapidamente a um comentário’ ou ‘Vou só enviar uma mensagem de texto para o cliente’…esse tipo de coisa”, afirmou.

A ficha de Frances realmente caiu quando ela notou em uma determinada noite, que ela e o companheiro estavam assistindo televisão, mas mesmo assim não desgrudavam do celular.

Diante da situação, a mãe se tocou que o pequeno Jake frequenta o berçário todos os dias e o casal precisava passar mais tempo ao lado do filho, já que por ano, levando em consideração finais de semana e feriados, eles tinham apenas 124 dias inteiros para ficar com o garotinho.

“Eu literalmente pensei comigo mesma: ‘Tenho que usar meu tempo com ele [Jake] de forma mais proativa’”, relatou.

A partir desta percepção, Frances encomendou uma caixa de acrílico com trava cronometrada para ajudá-la a controlar o vício. Assim, sem saber a senha do equipamento, ela deixava o celular dentro dele e o aparelho só é liberado no período anteriormente determinado.

A britânica trabalha em casa. Mas, focada, em passar mais tempo com o pequeno, optou por deixar o smartphone bloqueado durante as reuniões de trabalho, pela manhã, assim como também nos momentos em que Jake está acordado em casa.

“Estou aproveitando um pouco mais o momento. Estou ficando muito mais intencional com o meu tempo e a maneira como interagimos é diferente. Em vez de ficar sentada assistindo à TV e rolando [a tela do celular] — o que muitos de nós fazemos hoje em dia — na verdade, estou prestando mais atenção, curtindo mais meu filho, vamos sentar e ler livros juntos…”, compartilhou.

Ela relatou que espera que essa mudança de comportamento possa também servir de exemplo para o garotinho, que com apenas 02 anos, já faz birra quando os pais tiram o IPad da pequena mãozinha.

A mulher se sente uma mãe melhor após a iniciativa. Contudo, muitos seguidores acabaram criticando-a nas redes sociais, alegando coisas como “como chegou tão longe’”.

Mesmo assim, Frances não se deixa abalar e segue focada no novo compromisso de deixar o vício de lado e aproveitar o maior tempo possível ao lado do filho.