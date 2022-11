Black Friday: Goiânia Shopping terá ingressos de cinema e pipoca com preços especiais

Para os goianienses que estão afim de curtir um cinema durante a Black Friday, a rede Kinoplex do Goiânia Shopping anunciou uma promoção pra lá de atrativa.

Nesta quinta (24) e sexta (25), o local irá oferecer ingressos a um preço único no valor de R$10, para as sessões 2D, e de R$ 12, para a 3D.

A programação completa com os filmes que serão exibidos durante as datas, juntamente com os horários, será anunciada nesta quarta-feira (23).

Além de garantir um desconto no valor dos ingressos, os clientes também poderão economizar na hora do comes e bebes na bomboniere do local. Na compra de um combo grande da pipoca salgada, a pipoca doce irá sair por apenas R$ 1.

Mais informações sobre a promoção podem ser acessadas por meio do site oficial da Kinoplex.