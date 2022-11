Após mulher negar relação sexual, homem a agride e ameaça colocar fogo na casa com bebê dentro

Um homem, de 27 anos, foi preso suspeito de agredir a esposa e ameaçar incendiar a própria residência com duas crianças dentro. O caso aconteceu na madrugada da terça-feira (22) na cidade de Jataí, região Sudoeste de Goiás.

De acordo com a Polícia Civil (PC), a ação teria sido motivada pela insistência do marido em manter relações sexuais com a vítima que estava de resguardo – já que o filho do casal completou um mês de vida.

Após negar a relação, o rapaz teria iniciado uma discussão com a mulher e ameaçado colocar fogo nas roupas dela.

Para tentar impedir a ação, a vítima acabou se envolvendo em uma luta corporal com o sujeito, o que acabou chamando a atenção de uma das crianças, de apenas quatro anos, que se aproximou da cena.

Durante o embate, o homem acabou dando um tapa na cabeça da criança e, logo em seguida, foi em direção a cozinha onde ameaçou se matar.

Em depoimento a PC, a mulher afirmou que o rapaz frequentemente ameaçava quebrar a moto dela, colocar fogo nas roupas da mesma, além de forçá-la a ter relações sexuais e agredi-la.

Após a denúncia, equipes da polícia foram acionadas e o homem foi preso em flagrante pelo crime de violência doméstica e ameaça.