Motoristas se assustam com estado de rodovia goiana: ‘impossível de transitar’

Além das condições precárias do asfalto, falta de iluminação adequada também foi apontada como uma constante

Thiago Alonso - 08 de maio de 2024

Vídeo mostra buracos na via. (Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal)

Motoristas que passam pela GO-309, no sentido Pires do Rio-Caldas Novas, têm se assustado com o cenário que presenciam.

Isso porque o asfalto da rodovia está quase que completamente danificado, com buracos que dificultam a passagem de veículos e prejudicando a rotina dos motoristas.

Um desses condutores compartilhou com o Portal 6 um registro do trajeto.

“Eu passo todos os dias nessa rodovia com meu carro e o da empresa também. Isso tem danificado muito, principalmente a questão dos pneus”, disse o homem, que é empresário e morador de Caldas Novas.

Ele ainda destacou que já chegou a ver dois acidentes no trecho, provocados pela situação do asfalto, sendo um deles com um caminhão e outro com um com veículo menor.

“É uma rodovia movimentada porque, além dos turistas que vão de Brasília e utilizam essa rota, também tem as pessoas que trabalham em Caldas ou em Pires. Professores, por exemplo”, enfatizou.

O motorista contou também que, por conta dos problemas na via, o trajeto de Caldas Novas para Orizona, onde ele possui um empreendimento, tem se tornado ainda mais demorado.

Outra problemática apontada foi a falta de iluminação, fazendo necessário uma atenção ainda maior – além dos buracos – durante a noite.

“Fica praticamente impossível de transitar, pelo fato de estar à noite, muito buraco, muitos caminhões na pista”, disse, por fim.

Previsão de melhora

O Portal 6 entrou em contato, na noite desta quarta-feira (08), com a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), responsável pela GO-309.

Em nota, foi sustentado que o problema foi diagnosticado e já tem data para ser resolvido.

Confira o pronunciamento na íntegra: